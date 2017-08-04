В Приморье военные изъяли более 100 корней женьшеня у двух граждан КНР

Первый браконьер добывал ресурс сам, а второй купил у российского гражданина, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Недалеко от поселка Барабаш Хасанского района пограничники задержали гражданина КНР с 20 корнями женьшеня. Добыть редкое растение китайцу получилось при помощи специальных инструментов, сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на пресс-группу регионального Погрануправления ФСБ России.

«У другого иностранца сотрудники службы в Дальнереченске изъяли около 95 корней. Его машину остановили на трассе Владивосток - Хабаровск неподалеку от села Сальское. 47-летний водитель авто утверждал, что купил растение у неизвестного гражданина РФ для собственных нужд», - уточнили в пресс-группе.

В отношении браконьеров проводится разбирательство, ценный биоресурс изъят и отправлен на экспертизу.

Напомним, что женьшень находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Действующим законодательством женьшень отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.

Ива КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток