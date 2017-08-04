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В Приморье военные изъяли более 100 корней женьшеня у двух граждан КНР
Первый браконьер добывал ресурс сам, а второй купил у российского гражданина, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Недалеко от поселка Барабаш Хасанского района пограничники задержали гражданина КНР с 20 корнями женьшеня. Добыть редкое растение китайцу получилось при помощи специальных инструментов, сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на пресс-группу регионального Погрануправления ФСБ России.
«У другого иностранца сотрудники службы в Дальнереченске изъяли около 95 корней. Его машину остановили на трассе Владивосток - Хабаровск неподалеку от села Сальское. 47-летний водитель авто утверждал, что купил растение у неизвестного гражданина РФ для собственных нужд», - уточнили в пресс-группе.
В отношении браконьеров проводится разбирательство, ценный биоресурс изъят и отправлен на экспертизу.
Напомним, что женьшень находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Действующим законодательством женьшень отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.
Ива КРЫШАН
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