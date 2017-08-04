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В Приморье продавца морепродуктов оштрафовали на 180 тыс. рублей
Его продукция могла вызвать отравления и тяжелые заболевания, сообщили Деловой газете «Золотой Рог».
В конце марта 2017 года продавец торгового павильона «Морепродукты» в г. Уссурийске сбывал красную икру, на которую не имел товарно-сопроводительных документов, маркировки и других необходимых справок.
«Порядка 500 грамм данной икры приобрел сотрудник полиции в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и сдал ее на проверку в лабораторию. Согласно исследованиям, продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
О наличии небезопасной икры продавец был письменно уведомлен, однако несмотря на запрет фигурант продолжал хранить ее в магазине и продавать. Так, фигурант 18 апреля 2017 г. продал ее часть за 1,5 тыс. рублей покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскной деятельности.
«Согласно протоколу испытаний, проданная для использования в пищевых целях икра не соответствовала требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, являлась опасной для жизни и здоровья граждан, ее употребление могло вызвать различную степень отравления или тяжелое заболевания», - добавили в ведомстве.
Приговором Уссурийского районного суда местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа.
Иван КРЫШАН
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