www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.75 р. 100 JPY: 54.91 р.
EUR: 71.95 р. 10 CNY: 90.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье продавца морепродуктов оштрафовали на 180 тыс. рублей

04 Августа 2017, 14:45 | Приморье

Его продукция могла вызвать отравления и тяжелые заболевания, сообщили Деловой газете «Золотой Рог».

В конце марта 2017 года продавец торгового павильона «Морепродукты» в г. Уссурийске сбывал красную икру, на которую не имел товарно-сопроводительных документов, маркировки и других необходимых справок.

«Порядка 500 грамм данной икры приобрел сотрудник полиции в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и сдал ее на проверку в лабораторию. Согласно исследованиям, продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

О наличии небезопасной икры продавец был письменно уведомлен, однако несмотря на запрет фигурант продолжал хранить ее в магазине и продавать. Так, фигурант 18 апреля 2017 г. продал ее часть за 1,5 тыс. рублей покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскной деятельности.

«Согласно протоколу испытаний, проданная для использования в пищевых целях икра не соответствовала требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, являлась опасной для жизни и здоровья граждан, ее употребление могло вызвать различную степень отравления или тяжелое заболевания», - добавили в ведомстве.

Приговором Уссурийского районного суда местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: икра  проверка  морепродукты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru