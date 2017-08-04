В Приморье матрос завез табака и алкоголя на 900 тыс. рублей

Теперь он заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В апреле 2016 года матрос на теплоходе «Браво», прибывшем из порта Отару (Япония) завез незадекларированную алкогольную продукцию и табачные изделия. Контрабандный товар изъят сотрудниками таможни.

«В отношении фигуранта было возбужденно уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 200.2 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог».

На днях Фрунзенский районный суд г. Владивостока признал матроса виновным в совершении преступления. С учетом позиции государственного обвинителя судья назначил моряку наказание в виде штрафа.

Приговор вступил в законную силу.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток