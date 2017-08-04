В Приморье уволенному работнику через суд выплатили заработную плату

В отношение работодателя возбужденно административное дело, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура Лазовского района провела проверку по обращению уволенного работника о невыплате ему заработной платы. В ходе проверки сообщения о нарушении трудовых прав заявителя, который ранее работал у местного предпринимателя, подтвердились.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в суд в защиту интересов уволенного работника. По итогам рассмотрения заявления суд взыскал с работодателя невыплаченную заработной плату», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В отношении самого предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы. Материалы дела были направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток