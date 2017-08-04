В Приморье экс-полицейского суд отправил в колонию на 5 лет

Полицейский обманул двух братьев и забрал у них квартиру, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье экс-начальник уголовного розыска МОМВД России «Большекаменский» совершил преступление, когда занимал должность начальника отдела в период с октября 2013 по январь 2014 года. Фигурант решил обманным путем завладеть квартирой, принадлежащей двум братьям.

«Злоумышленник через своего знакомого, занимающегося оказанием риелторских услуг, ввел в заблуждение потерпевших, пообещав взамен квартиры приобрести каждому комнату в общежитии и денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей, погасив при этом имеющуюся задолженность по коммунальным платежам. Поддавшись обману, потерпевшие подписали договор дарения на подставное лицо, однако, взамен обещанное не получили», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В результате всех действий потерпевшие лишились квартиры стоимостью более 2 млн рублей. А фигурант путем совершения ряда сделок, оформил квартиру на своего родственника и получил возможность использовать ее в своих личных целях.

Признав подсудимого виновным Приморский краевой суд вынесен ему обвинительный приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение граждан права на жилое помещение.

Суд назначил ему за содеянное преступление 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток