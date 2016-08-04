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Жительница Уссурийска прописала в своей квартире 900 гастарбайтеров
Почти 900 человек прописала в своей квартире жительница города Уссурийск в Приморском крае. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
Незаконные действия гражданки выявило приморское управление ФСБ. За услуги по регистрации иностранцев женщина 1978 года рождения получала вознаграждение. Она поставила на учет иностранцев, являющихся гражданами КНР, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии и других стран.
За два месяца в ее квартире были поставлены на учет 893 человека, которые находились на территории РФ нелегально. При этом отмечается, что иностранные граждане воспользовались этим, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.
Уссурийским городским прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу расследуемого по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
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