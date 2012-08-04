В Приморье нашли без вести пропавшего ребенка

ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. Судебные приставы по ОУПДС отдела судебных приставов по Пограничному району Приморского края получили постановление от судебного пристава - исполнителя о принудительном приводе в отдел судебных приставов гражданки В.

Было установлено, что гражданка В. сейчас по этому адресу не проживает. В этот же день судебные приставы по ОУПДС обратились за помощью в организации поиска должницы к сотруднику ОМВД России по Пограничному району, проживающему здесь же.

На следующий день полицейский и приставы выехали в село Сергеевка к месту возможного нахождения должницы. Прибыв на место, сотрудники двух ведомств обнаружили, что по этому адресу стоит старый развалившийся дом, в котором нет ни окон, ни дверей.

При осмотре помещения судебные приставы обнаружили, что в одной из комнат прячется под кроватью несовершеннолетний ребенок. А в другой комнате на грязном диване в куче мусора сидит та самая должница.

После уточнения всех данных мальчика полицейский подтвердил тот факт, что этот ребенок находится в розыске и числится как без вести пропавший. Для выяснения всех причин исчезновения из семьи, мальчик вместе с сотрудником ОМВД был доставлен в районный отдел. В свою очередь судебные приставы по ОУПДС доставили гражданку в отдел судебных приставов на прием к судебному приставу-исполнителю.

Стоит отметить, что судебные приставы получили благодарности от руководства в ОМВД по Пограничному району за проделанную работу.

«Золотой Рог».