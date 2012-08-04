В Приморье участковые задержали домушника

ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. Днем 2 августа 40-летняя женщина ненадолго вышла из дома в магазин. Ее кратковременным отсутствием воспользовался злоумышленник. Отжав замок входной двери, вор пробрался в частный дом, похитил телевизор и женскую шубу.

Благодаря тому что потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию, участковые уполномоченные установили личность и задержали подозреваемого.

25-летний местный житель признался в содеянном и вернул законной владелице похищенное имущество.

Вскоре молодой человек предстанет перед судом и ответит за тайное хищение чужого имущества. Статья 158 УК РФ (кража) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».