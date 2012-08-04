В Приморье начался суд над «черными лесорубами»

ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. Двое жителей Приморского края ради получения преступного обогащения от лесного браконьерства объединились в устойчивую преступную группу.

Идейные вдохновители разработали структуру и планы, систему конспирации, наняли в качестве непосредственных исполнителей преступлений восемь мужчин, распределили между ними роли, обеспечили их всем необходимым для совершения преступлений. Все вместе они занялись рубкой и продажей леса ценных пород, не имея на это никаких законных прав. Позднее лидеры группы привлекли дополнительные рабочие силы и создали объединение организованных групп, структурно состоящее из трех сплоченных организованных бригад.

В ходе оперативных спецмероприятий выявлено 13 тяжких преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В результате преступных действий криминальной группировки лесному фонду Красноармейского района Приморского края причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.

Многотомное уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая обвиняется в совершении тяжких преступлений, рассматривается в суде, сообщили «ЗР» в пресс-службе полиции УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».