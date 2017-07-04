В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей

Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении шести лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с хищениями имущества предпринимателей в ходе транспортно-экспедиционной деятельности, совершенными в составе преступного сообщества.

По версии следствия, фигуранты дела, действуя согласно разработанной схеме, используя специально созданный Интернет-сайт, под видом добросовестных коммерсантов заключали фиктивные договоры перевозки грузов на всей территории Российской Федерации.

После получения денежных средств от предпринимателей, в счет оплаты экспедиционных услуг, похищали груз и распоряжались им по своему усмотрению.

Следствием указанная преступная деятельность квалифицирована по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, ч. 1 ст. 210 УК РФ, создание преступного сообщества в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.