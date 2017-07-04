В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей

В ближайшее время дело будет отправлено в суд, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

Следственными органами РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество.

По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года адвокат, осуществлял защиту гражданина по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Фигурант решил использовать доверительное отношение к нему подзащитного и его супруги. Адвокат попросил дать ему 1,5 млн рублей для передачи должностному лицу суда за совершение незаконных действий, а именно назначению гражданину наказания не связанного с лишением свободы.

Таким образом, не намереваясь исполнять обещание, адвокат обманным путем получил заращивающую сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению. Стоит отметить, что за сбыт наркотических средств гражданину было назначено наказание 11, 5 лет лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.