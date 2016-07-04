Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В порту Владивостока загорелось судно с японскими автомобилями
04 Июля 2016, 13:40 | Приморье
Теплоход, груженый автомобилями из Японии, загорелся в порту Владивостока рано утром в понедельник, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
Информация о пожаре поступила в 7:50 по местному времени, а через шесть минут первые пожарные расчеты прибыли на место.
Выяснилось, что загорелась рулевая рубка. Меньше чем через полчаса возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров, было локализовано, а в 9:07 полностью ликвидировано.
- Погибших и пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, не известно, мы это выясняем, - рассказали в службе спасателей.
Автор:
Теги: авто МЧС автомобиль пожар
Новости тематики
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
Новости раздела
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
Loading...
I never thought I could learn how to trade and really profit from it. Thanks to Superior Trading System for teaching me. If you are interested in how to make money through trading Google Superior Trading System.