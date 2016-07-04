В порту Владивостока загорелось судно с японскими автомобилями

Теплоход, груженый автомобилями из Японии, загорелся в порту Владивостока рано утром в понедельник, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Информация о пожаре поступила в 7:50 по местному времени, а через шесть минут первые пожарные расчеты прибыли на место.

Выяснилось, что загорелась рулевая рубка. Меньше чем через полчаса возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров, было локализовано, а в 9:07 полностью ликвидировано.

- Погибших и пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, не известно, мы это выясняем, - рассказали в службе спасателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.