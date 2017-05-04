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Во Владивосток из Таиланда депортировали предполагаемого мошенника
Обвиняемого подозревают в причинении ущерба четырем людям в размере 8,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью жителя Владивостока депортировали в Россию. В сопровождении сотрудников Национального центрального Бюро Интерпола МВД России из Тайланда депортирован 45-летний уроженец Владивостока, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Фигурант уголовного дела разыскивался за мошеннические действия в особо крупном размере, совершенные во Владивостоке в период с июля 2007 года по август 2008. По версии следствия, обвиняемый путем злоупотребления доверием получил от граждан денежные средства в размере 8,5 млн рублей.
В результате противоправных действий обвиняемого пострадали четыре человека, которые внесли средства на строительство недвижимости в Таиланде.
По данному факту СУ УМВД России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что обвиняемый после совершения преступления скрылся, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
В марте текущего года в результате оперативных мероприятий фигурант уголовного дела задержан правоохранительными органами в Тайланде. Сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку обвиняемый доставлен в следственный изолятор.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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