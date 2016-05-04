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В Приморье задержан бывший вице-губернатор

04 Мая 2016, 13:00 | Приморье

В Приморье в рамках расследования уголовного дела задержан Олег Ежов, бывший вице-губернатор Приморья, курировавший вопросы градостроительства, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

РИА Новости не уточняет, в чем конкретно подозревается чиновник.

Источник «Интерфакса» задержание Ежова связал с уголовным делом о взятке, которое ранее было возбуждено в отношении главы казенного предприятия «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (Примокрайстрой) Игоря Сологуба. Последний находится под арестом, поскольку подозревается в получении 2 миллионов рублей в качестве взятки.

Напомним, что свою должность Олег Ежов покинул совсем недавно, 30 апреля, написав заявление об увольнении по собственному желанию. И хотя сам экс-заместитель главы региона никак не прокомментировал свой уход, наблюдатели связали его с уголовным делом, возбужденным СУ СК РФ в отношении директора казенного предприятия Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" Игоря Сологуба, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, два миллиона рублей из обещанных девяти Сологуб получил за оказание содействия подрядчику, работающему в микрорайоне «Снеговая Падь».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вице-губернатор  ежов 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р Р€Р В Р Р€13:52, 04.05.2016#

    Они все берут, только попадаются не все.

  • Второй фронт13:56, 04.05.2016#

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