В Приморье на месте лесного пожара задержаны девять человек

Подозреваемые в поджоге лесной территории занимались сбором кедрового ореха, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Они находились на территории Голубичного участкового лесничества не мене двух дней, в лесу была установлена палатка, еду готовили на костре.

По словам лесничих, пожар был ликвидирован, задержанные переданы полиции.

«Лесной пожар на площади три гектара был оперативно ликвидирован. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновны ли в этом сборщики ореха – предстоит выяснить следствию», – сообщили лесничие.

Если задержанных признают виновными, к ним будут приняты меры административной и уголовной ответственности – срок до десяти лет и штраф до трех миллионов рублей.

Отметим, что основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.

Напомним, сегодня на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Его своим распоряжением ввел Губернатор края Владимир Миклушевский.

В период действия режима приморцам запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также проводить там любые огнеопасные работы.

Среди населения проводится разъяснительная работа о предусмотренной административной и уголовной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.