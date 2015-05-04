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В Приморье на месте лесного пожара задержаны девять человек
Подозреваемые в поджоге лесной территории занимались сбором кедрового ореха, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Они находились на территории Голубичного участкового лесничества не мене двух дней, в лесу была установлена палатка, еду готовили на костре.
По словам лесничих, пожар был ликвидирован, задержанные переданы полиции.
«Лесной пожар на площади три гектара был оперативно ликвидирован. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновны ли в этом сборщики ореха – предстоит выяснить следствию», – сообщили лесничие.
Если задержанных признают виновными, к ним будут приняты меры административной и уголовной ответственности – срок до десяти лет и штраф до трех миллионов рублей.
Отметим, что основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.
Напомним, сегодня на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Его своим распоряжением ввел Губернатор края Владимир Миклушевский.
В период действия режима приморцам запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также проводить там любые огнеопасные работы.
Среди населения проводится разъяснительная работа о предусмотренной административной и уголовной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.
В случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.
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