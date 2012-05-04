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Пропавшего на Пидане приморца ищут на вертолете
ПРИМОРЬЕ, 4 мая, ZRPRESS. 3 мая группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО на вертолете Ми-8 МЧС России был осуществлён облет района горы Ливадийская (Пидан) в Шкотовском районе, для осмотра предполагаемого маршрута движения потерявшегося мужчины 1976 года рождения. Также произведён облёт акватории Амурского залива – в районе поиска подростка, потерявшегося 20 апреля.
Поиски результатов не дали, сообщили "ЗР" в пресс-службе УМЧС по ПК.
4 мая для поисков пропавшего мужчины в Шкотовский район направлена группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в составе 14 человек и 2 единиц техники.
Поиски подростка пропавшего со своим другом 20 апреля на акватории Амурского залива продолжаются силами Приморской подсистемы РСЧС.
«Золотой Рог».
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