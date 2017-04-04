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Полиция Уссурийска проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства
04 Апреля 2017, 19:27 | Приморье
Правоохранительные органы Уссурийска проверяют информацию о срабатывании взрывного устройства на проселочной дороге, в результате чего произошло ДТП, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по Приморскому краю, в Уссурийске полиция проверяет информацию о срабатывании взрывного устройства, расположенного на проезжей части проселочной дороги. Взрыв произошел при наезде автомашины под управлением 29-летнего местного жителя на неровность, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия водитель получил сотрясение головного мозга. Мужчина был направлен на амбулаторное лечение.
Уточняется, что следователем отдела МВД России по Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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