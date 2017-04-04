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Управляющая компания не уследила в Приморье за мусором
А на директора компании наложили штраф, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура города Находки в ходе проверки выявила факт ненадлежащего исполнения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека в деятельности местной управляющей компании.
Указанная организация, осуществляющая в соответствии с договором управления обслуживание многоквартирного дома № 10 по ул. Малиновского в г. Находке, не обеспечивала своевременный вывоз бытовых отходов и мусора.
На момент проверки контейнерные баки, относящиеся к этому жилому дому, были переполнены, в связи с чем бытовой мусор, мешки со строительным мусором и др. складировались рядом с ними.
По факту выявленных нарушений руководителю ООО «Горжилуправление 9» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено: нарушения устранены, виновное должностное лицо компании привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, по постановлению прокурора, директор общества привлечен к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений в виде штрафа.
Иван КРЫШАН.
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