Управляющая компания не уследила в Приморье за мусором

А на директора компании наложили штраф, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Находки в ходе проверки выявила факт ненадлежащего исполнения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека в деятельности местной управляющей компании.

Указанная организация, осуществляющая в соответствии с договором управления обслуживание многоквартирного дома № 10 по ул. Малиновского в г. Находке, не обеспечивала своевременный вывоз бытовых отходов и мусора.

На момент проверки контейнерные баки, относящиеся к этому жилому дому, были переполнены, в связи с чем бытовой мусор, мешки со строительным мусором и др. складировались рядом с ними.

По факту выявленных нарушений руководителю ООО «Горжилуправление 9» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено: нарушения устранены, виновное должностное лицо компании привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, по постановлению прокурора, директор общества привлечен к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений в виде штрафа.

Иван КРЫШАН.