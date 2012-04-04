Приморские фермеры не хотят прививать скот от ящура

ПРИМОРЬЕ, 4 апреля, ZRPRESS. Сотрудниками Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении гражданки Любови Пальчук возбуждено дело об административном правонарушении по факту непредоставления животных для вакцинации против ящура.

Согласно вынесенному предписанию, все имеющиеся в хозяйстве Коваленко восприимчивые к ящуру животные должны пройти прививание противоящурной вакциной.

«Золотой Рог».