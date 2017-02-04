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Авиакомпании имеют право не пускать беременных на борт самолетов
В связи с вопросами, которые возникли у некоторых авиапассажиров в Приморье, пишет деловая газета "Золотой Рог", прокуратура Советского района Владивостока выступила со следующими пояснениями:
Вопрос: Могут ли не пустить в самолет беременную?
Ответ: В соответствии с п. 108 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее по тексту - Правила) пассажир обязан самостоятельно определить возможность пользования воздушным транспортом, исходя из состояния своего здоровья.
Если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, а равно создает беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц, то перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира (пп. 3 п. 1 ст. 107 Воздушного кодекса РФ).
Кроме того, перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок, которые тем не менее не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей (п. 2 ст. 102 Воздушного кодекса РФ).
Таким образом, внутренними правилам авиакомпании от беременной женщины для регистрации на рейс могут требоваться дополнительные документы (например, письменное разрешение врача, медицинское заключение, обменная карта, справка, подтверждающая срок беременности, и др.).
При непредоставлении соответствующих документов в перевозке может быть отказано, поэтому перед тем как забронировать билет, уточните условия полета во время беременности в этой авиакомпании, так как требования могут отличаться не только у различных авиакомпаний, но и внутри одной компании в зависимости от длительности перелета и расстояния, срока беременности и др.
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