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В День сурка приморские милиционеры раскрыли несколько угонов
Охота на угонщиков началась 2 февраля со звонка в дежурную часть милиции Уссурийска 25-летнего местного жителя, сообщившего, что 5 дней назад он оставил свой автомобиль марки «Нисан Тиида» на одной из местных автостоянок, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.
Но, придя за транспортным средством, потерпевший машину не обнаружил. Сотрудники Госавтоинспекции Уссурийска спустя несколько часов обнаружили похищенный автомобиль, а затем вышли на след и задержали автоугонщиков. Ими оказались местные жители в возрасте 17 и 22 лет. Ранее к уголовной ответственности за кражу привлекался младший подозреваемый. Для его старшего товарища это первое столкновение с законом.
Согласно действующему законодательству, если будет доказан факт преступного умысла, попадающего под ст. 158 УК РФ (кража), любители чужого имущества рискуют отправиться за решетку на 7 лет.
Еще один угон был совершен в Арсеньеве. На этот раз жертвой злоумышленника стал владелец м/г «МСС Кантер». Автовладелец на несколько минут бросил автомобиль без присмотра, при этом ключи оставил прямо в замке зажигания. Подобной беспечностью не преминул воспользоваться угонщик. По горячим следам сотрудники ГАИ обнаружили похищенный грузовик и задержали местного жителя. Молодой человек ранее трижды был судим за кражу, грабеж и угон автомобиля. Сейчас его ожидает очередное свидание со слугами Фемиды.
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