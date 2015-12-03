www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В приморском сафари-парке козел не спал всю ночь

03 Декабря 2015, 14:32 | Приморье

Сильный стресс от принудительной попытки разлучить с новым другом получил на днях легендарный приморский козел Тимур. Когда тигра увели в отдельный вольер на ужин, козла попытались поймать сотрудники парка, однако он убегал и не давался в руки.  

В результате специалисты оставили попытки поймать козла, который пол ночи потом не спал, а стоял рядом с вольером тигра и наблюдал за его сном. Лишь в полночь он покинул свой «пост» и сам пошел спать.

Сотрудники сафари-парка отмечают, что рядом с тигром козел спокоен и весел. Он явно чувствует себя в безопасности. А вот когда тигра рядом нет – испытывает сильный стресс.

Друзья как и раньше гуляют днем вместе по парку при этом обоим явно нравится такой тандем.

Ссылки по теме:

Козел выжил тигра из собственного дома в приморском сафари-парке (Фото)

В Приморском сафари-парке тигр отказывается спать без козла (Фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: тигр  амур  приморский сафари-парк  козел  тимур 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним15:13, 03.12.2015#

    Сначала было интересно, теперь отвращение к этой "новости". Не надоело обсуждать отношения тигра и козла? Больше писать не чего?

  • Псевдоним15:21, 03.12.2015#

    Наоборот, с удовольствием читаю новости про козлика.

  • 11115:20, 03.12.2015#

    Не-е-е-т. Не надоело :-)

  • ЦАРЬ15:36, 03.12.2015#

    Пора уже запускать в вольер: вначале самку для козла-любопытно посмотреть что будет, а потом самку для тигра.

  • Сам Козёл16:14, 03.12.2015#

    Вся их дружба до поры до времени. Через некоторое время Тигр всё же посмотрит на козлика как на жертву. Этого не избежать, природа возьмёт своё.

  • явка19:11, 03.12.2015#

    интересно получается: судя по видео тигр боится козла ( отходит от поилки когда тот пьет), а козел в вою очередь ходит за тигром как привязанный, но при этом панически боится людей. Может козел их (людей) боится потому что они бросили его на верную смерть, а за тигром ходит - потому что он даровал козлу жизнь?

  • козёл05:09, 05.12.2015#

    Отвалите! Надоели уже или я сьем вашего тигра!

  • тигровод06:56, 05.12.2015#

    В прошлой жизни козел был тигром !

  • Смеркалось06:58, 05.12.2015#

    издевательство над животным козлом , поддержанное мировым научным сообществом

  • Псевдоним07:41, 05.12.2015#

    Амур уже съел Тимура. . .

  • Еремушка08:46, 05.12.2015#

    Козел не спал всю ночь, однако, пошел спать в полночь О_О

  • Псевдоним00:27, 06.12.2015#

    Вот соплей будет, когда он его съест!

  • Псевдонима р13:56, 06.12.2015#

    В канадском городке мэром города избрали кота. наш бестрашный тимур ничем будет не хуже!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru