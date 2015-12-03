В приморском сафари-парке козел не спал всю ночь

Сильный стресс от принудительной попытки разлучить с новым другом получил на днях легендарный приморский козел Тимур. Когда тигра увели в отдельный вольер на ужин, козла попытались поймать сотрудники парка, однако он убегал и не давался в руки.

В результате специалисты оставили попытки поймать козла, который пол ночи потом не спал, а стоял рядом с вольером тигра и наблюдал за его сном. Лишь в полночь он покинул свой «пост» и сам пошел спать.

Сотрудники сафари-парка отмечают, что рядом с тигром козел спокоен и весел. Он явно чувствует себя в безопасности. А вот когда тигра рядом нет – испытывает сильный стресс.

Друзья как и раньше гуляют днем вместе по парку при этом обоим явно нравится такой тандем.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.