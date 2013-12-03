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Задержан бывший руководитель "Приморской краевой аптеки"
"Задержанный будет передан судебному следователю Высшего суда в Подгорице для назначения экстрадиционного ареста, после чего компетентные органы двух стран будут поддерживать связь по процедуре экстрадиции", — говорится в сообщении.
МВД уточняет, что 45-летний гражданин РФ родом из Владивостока разыскивается на родине по подозрению в крупной растрате и злоупотреблении служебным положением.
Сысойкин был задержан в первый же день использования на пограничных пунктах Черногории Стационарной и мобильной сетевой базы данных Интерпола (Fixed and Mobile Interpol Network Database, FIND) — системы прямого автоматического доступа к базе данных Интерпола о разыскиваемых лицах, автомобилях и документах.
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