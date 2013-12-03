Задержан бывший руководитель "Приморской краевой аптеки"

Российский гражданин Василий Сысойкин задержан в понедельник при попытке пересечения границы в аэропорту Подгорицы по запросу российского бюро Интерпола, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД Черногории.

Сысойкин является бывшим руководителем КГУП "Приморская краевая аптека". В августе следственный отдел УФСБ по Приморскому краю возбудил в отношении него 13 уголовных дел в связи с подозрениями в растрате более 100 миллионов рублей. Ранее в отношении бывшего директора аптечной сети было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" — он подозревается в нанесении предприятию ущерба, превышающего 24 миллиона рублей.

"Задержанный будет передан судебному следователю Высшего суда в Подгорице для назначения экстрадиционного ареста, после чего компетентные органы двух стран будут поддерживать связь по процедуре экстрадиции", — говорится в сообщении.

МВД уточняет, что 45-летний гражданин РФ родом из Владивостока разыскивается на родине по подозрению в крупной растрате и злоупотреблении служебным положением.

Сысойкин был задержан в первый же день использования на пограничных пунктах Черногории Стационарной и мобильной сетевой базы данных Интерпола (Fixed and Mobile Interpol Network Database, FIND) — системы прямого автоматического доступа к базе данных Интерпола о разыскиваемых лицах, автомобилях и документах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.