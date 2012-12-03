В Приморском крае три тигренка остались без матери

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. В Яковлевском районе Приморского края сводная группа специалистов под руководством Управления охотнадзора ведет операцию по изъятию из природы трех осиротевших тигрят. Двое малышей уже пойманы, поиски третьего продолжаются.

27 ноября три амурских тигренка вышли к территории воинской части в Яковлевском районе Приморья. Они попытались добыть собаку на водонапорной станции, однако появление сторожа вспугнуло полосатых охотников. Информация о происшествии сразу же была передана в Яковлевку главному специалисту Управления охотнадзора Борису Викторовскому. Одной из первых задач Службы было отследить ситуацию с матерью-тигрицей.

«Мы заложили несколько маршрутов, чтобы точно знать – есть ли ее следы поблизости от места обнаружения тигрят или нет. Учитывая, что в этом районе копытных хватает, если ли бы она была жива, она бы обязательно вернулась к тигрятам. К сожалению, следов тигрицы мы не обнаружили. Срок же, на который мать в принципе может оставить детенышей, судя по всему, закончился, голод гонит их к селам и это становится опасным, прежде всего, для самих тигрят», - говорит Борис Викторовский.

30 ноября по запросу Управления охотнадзора Приморского края было получено разрешение Росприроднадзора о временном изъятии тигрят из природы. В это время их наблюдали уже на окраине села Андреевка Яковлевского района, куда они пришли поживиться съестным. Для проведения операции по отлову тигрят сюда съехались специалисты Управления охотнадзора, Специнспекции «Тигр», Общества сохранения диких животных (WCS). 30 ноября и 2 декабря в пойме реки Арсеньевка удалось отловить двух детенышей – самку и самца, поиски третьего тигренка продолжаются. Как рассказал Борис Викторовский, на вид тигрятам около полугода и они истощены. Инспектора кормят зверей диким мясом, первая тигрица уже отправлена в центр передержки диких животных, сообщает Елена Старостина, пресс-секретарь WWF России, Амурский филиал.

«В августе этого года в Арсеньеве на одной из квартир сотрудниками МВД было изъято 8 шкур амурского тигра. Сейчас, судя по всему, мы вновь имеем дело с браконьерским отстрелом редкой кошки в этом же таежном районе Приморья, - говорит координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко. - Появление тигрят без матери – всегда тревожный звонок для всех природоохранных служб и организаций, потому что, как правило, тигрят вынуждает выходить к людям потеря матери и голод. Сейчас, когда первые оперативные меры по их спасению приняты, мы будет совместно со службой охотнадзора детально прояснять ситуацию, для того чтобы разобраться, что же произошло с тигрицей».

Фото: WWF России / Елена Старостина.