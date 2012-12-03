Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае три тигренка остались без матери
ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. В Яковлевском районе Приморского края сводная группа специалистов под руководством Управления охотнадзора ведет операцию по изъятию из природы трех осиротевших тигрят. Двое малышей уже пойманы, поиски третьего продолжаются.
27 ноября три амурских тигренка вышли к территории воинской части в Яковлевском районе Приморья. Они попытались добыть собаку на водонапорной станции, однако появление сторожа вспугнуло полосатых охотников. Информация о происшествии сразу же была передана в Яковлевку главному специалисту Управления охотнадзора Борису Викторовскому. Одной из первых задач Службы было отследить ситуацию с матерью-тигрицей.
«Мы заложили несколько маршрутов, чтобы точно знать – есть ли ее следы поблизости от места обнаружения тигрят или нет. Учитывая, что в этом районе копытных хватает, если ли бы она была жива, она бы обязательно вернулась к тигрятам. К сожалению, следов тигрицы мы не обнаружили. Срок же, на который мать в принципе может оставить детенышей, судя по всему, закончился, голод гонит их к селам и это становится опасным, прежде всего, для самих тигрят», - говорит Борис Викторовский.
30 ноября по запросу Управления охотнадзора Приморского края было получено разрешение Росприроднадзора о временном изъятии тигрят из природы. В это время их наблюдали уже на окраине села Андреевка Яковлевского района, куда они пришли поживиться съестным. Для проведения операции по отлову тигрят сюда съехались специалисты Управления охотнадзора, Специнспекции «Тигр», Общества сохранения диких животных (WCS). 30 ноября и 2 декабря в пойме реки Арсеньевка удалось отловить двух детенышей – самку и самца, поиски третьего тигренка продолжаются. Как рассказал Борис Викторовский, на вид тигрятам около полугода и они истощены. Инспектора кормят зверей диким мясом, первая тигрица уже отправлена в центр передержки диких животных, сообщает Елена Старостина, пресс-секретарь WWF России, Амурский филиал.
«В августе этого года в Арсеньеве на одной из квартир сотрудниками МВД было изъято 8 шкур амурского тигра. Сейчас, судя по всему, мы вновь имеем дело с браконьерским отстрелом редкой кошки в этом же таежном районе Приморья, - говорит координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко. - Появление тигрят без матери – всегда тревожный звонок для всех природоохранных служб и организаций, потому что, как правило, тигрят вынуждает выходить к людям потеря матери и голод. Сейчас, когда первые оперативные меры по их спасению приняты, мы будет совместно со службой охотнадзора детально прояснять ситуацию, для того чтобы разобраться, что же произошло с тигрицей».
Фото: WWF России / Елена Старостина.
Новости тематики
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
Новости раздела
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов