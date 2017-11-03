Во Владивостоке домработница украла почти 250 тысяч рублей

Хозяевам дома она обещала их вернуть, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Фигурантка дела работая домработницей в одном из домов Владивостока во время уборки обнаружила в гардеробной 247 тыс. рублей. После этого она решила их похитить. Для этого она спрятала деньги в мусорный пакет и вынесла его из дома, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Обнаружив вечером пропажу, хозяева дома позвонили домработнице, и женщина пообещала вернуть им похищенное. Однако после этого она решила скрыться с чужими деньгами, вернувшись на родину. На такси она добралась до г. Биробиджан, где при посадке на поезд она была задержана сотрудниками полиции», - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки Республики Узбекистан, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Дело направлено прокурором в Советский районный суд для рассмотрения по существу.