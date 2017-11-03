Во Владивостоке суд продлил домашний арест экс-замдиректору краевого департамента имущества

До января следующего года Илья Терехов проведет дома, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Ленинский районный суд г. Владивостока продлили арест бывшему заместителю директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илье Терехову, сообщили в Ленинском районном суде.

Напомним, что Илье Александровичу вменяется нарушения при передаче в 2015 году имущества Приморского театра опера и балета в безвозмездное пользование Мариинке, допущенные им в качестве и.о. директора департамента.

Добавим, что в начале июня этого года Илья Терехов уволился из краевой администрации с должности и.о. директора департамента, которую он занимал с декабря 2016 года. После того как с этой должности была уволена Наталья Соколова.

Иван КРЫШАН

Газета «Золотой Рог», Владивосток.