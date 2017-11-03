В Приморье сотрудник ГУФСИН продал на металлолом бульдозер и экскаватор

За них он выручил 300 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье суд приговорил бывшего сотрудника исправительного учреждения за мошеннические действия к реальному лишению свободы, лишив его специального звания. Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период времени, когда фигурант занимал должность начальника отдела безопасности исправительного учреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«С января по апрель 2015 года, используя свое служебное положение, фигуранту удалось похитить имущество, принадлежавшее исправительному учреждению. Так, путем обмана и злоупотребления доверием, с привлечением лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, были разобраны на запасные части находившиеся на территории колонии бульдозер и экскаватор», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме этого, действуя из корыстных побуждений, он организовал вывоз разобранных транспортных средств с территории исправительного учреждения, сдав запчасти в пункт приема металлолома. Полученные денежные средства в сумме свыше 300 тыс. рублей экс-сотрудник потратил на собственные нужды.

Партизанский районный суд Приморского края признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ. Суд назначил ему за содеянное 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе, государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации, военной службе и правоохранительной службе на срок 2 года.

Заявленный гражданский иск по уголовному делу о взыскании с подсудимого свыше 300 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме.