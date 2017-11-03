В Приморье владельцу самолета выписали штраф

И запретили эксплуатировать его воздушное судно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства в регионе. Во время нее надзорный орган установил, что владелец самолета ДВ-18Т эксплуатировал воздушное судно и разрешал совершать на нем полеты другим лицам в отсутствии действующего сертификата летной годности.

«С целью устранения выявленных нарушений, создающих угрозу безопасности полетов, транспортный прокурор обратился с заявлением в Хорольский районный суд Приморского края. Решением суда ответчику запрещено эксплуатировать воздушное судно до получения сертификата летной годности», - рассказала в беседе старший помощник транспортного прокурора Татьяна ШАЙБЕКОВА.

Добавим, что за указанное правонарушение владелец самолета Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному Федеральному округу привлечен к административной ответственности по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.