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В Приморье владельцу самолета выписали штраф
И запретили эксплуатировать его воздушное судно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства в регионе. Во время нее надзорный орган установил, что владелец самолета ДВ-18Т эксплуатировал воздушное судно и разрешал совершать на нем полеты другим лицам в отсутствии действующего сертификата летной годности.
«С целью устранения выявленных нарушений, создающих угрозу безопасности полетов, транспортный прокурор обратился с заявлением в Хорольский районный суд Приморского края. Решением суда ответчику запрещено эксплуатировать воздушное судно до получения сертификата летной годности», - рассказала в беседе старший помощник транспортного прокурора Татьяна ШАЙБЕКОВА.
Добавим, что за указанное правонарушение владелец самолета Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному Федеральному округу привлечен к административной ответственности по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
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