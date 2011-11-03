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Из Приморья в Москву идут массовые партии рыбы, пораженной глистами
Каждая восьмая партия дальневосточной рыбы имеет ограничения в реализации в связи с наличием в ней глистов
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора по итогам октября 2011 года выявлено 6 партий отечественной свежемороженой рыбной продукции, поступивших из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, поражённых глистами.
Уровень содержания глистов
в отдельных случаях доходил
до 40% на килограмм продукции.
По итогам же сентября этого года было выявлено ещё 30 таких партий. Подавляющее большинство этих партий ушло в Москву и западные российские регионы.
Так, в ходе проведения государственного лабораторного ветеринарного контроля за поступающей в морские порты Приморского края отечественной свежемороженой рыбопродукцией, поступающей из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, специалистами Владивостокского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора за сентябрь и октябрь 2011 года исследовано 282 партии поступившей российской рыбы. В 236 партиях было обнаружено наличие гельминтов (глистов), из них в 36 случаях уровень содержания глистов доходил до 40 процентов на килограмм массы продукции. В остальных случаях содержание гельминтов не превышало безопасный 4-х процентный барьер.
В настоящее время по всем 36 случаям массового наличия гельминтов лабораторией Россельхознадзора выписаны протоколы испытаний с ограничениями в их реализации.
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