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Ядерную ракету КНДР американцы могут сбить над Приморьем
Сценарий такого перехвата всерьёз рассматривают американские военные эксперты
В случае запуска Северной Кореей ядерной ракеты она может быть сбита Соединенными Штатами над территорией России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает американское издание Defense One, автором идеи является глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Лори Робинсон.
Ранее о возможности перехвата в районе российского Дальнего Востока северокорейской ядерной ракеты, запущенной в сторону США, заявил эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джошуа Поллак. По его словам, для защиты американской безопасности в этом случае могут быть использованы эсминцы США "Иджис", базирующиеся в Тихом океане.
Проработка различных сценариев борьбы с баллистическими ракетами КНДР началась после публикации данных американских экспертов, изучивших характеристики ракеты "Хвасон-14" и заявивших о том, что она относится к баллистическим ракетам межконтинентальной дальности.
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