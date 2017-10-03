В Приморье онлайн-продавца подозревают в мошенничестве на 190 тыс. рублей

Фигурантке предъявлены обвинения в совершении 18 эпизодов мошенничества, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

«Действуя с целью незаконного обогащения, фигурантка создала в социальной сети «ВКонтакте» страницу, на которой разместила различные фотографии с якобы продаваемой одеждой и обувью. Она предлагала свои услуги по продаже и пересылке вещей, в том числе и в другие регионы страны, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как отметили в ведомстве, в дальнейшем продавец обманывала потенциальных покупателей, проживавших за пределами Приморья, убеждая их в том, что отправит им посылки с выбранным товаром. А доверчивые граждане перечисляли ей на банковскую карту стоимость вещей, однако взамен ничего не получили.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.