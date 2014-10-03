В Приморье гражданин Китая осужден за незаконное пересечение границы РФ

В нарушение запрета на въезд на территорию РФ гражданин КНР пересек Государственную границу Российской Федерации пешком, однако, вскоре был задержан пограничным нарядом.

Как установлено в судебном заседании, заведомо зная о том, что въезд в Российскую Федерацию фигуранту дела запрещен до 26.09.2016 года (в связи с тем, что ранее он нарушил порядок временного пребывания на территории Российской Федерации), в августе 2014 года он незаконно пересек Государственную границу РФ.

Уссурийским районным судом вынесен обвинительный приговор гражданину КНР, который осужден по ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ при въезде иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен).

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, приговорив его за содеянное к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.