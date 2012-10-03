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В Приморье ликвидировано 10 наркопритонов

03 Октября 2012, 14:37 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. 10 фактов содержания притонов выявлено сотрудниками Управления ФСКН России по Приморскому краю в сентябре. Ликвидированы притоны для потребления наркотиков в г. Владивостоке (ул. Жигура, Хабаровская, Фадеева, Днепровская, Некрасова), в г. Артеме (ул Херсонская, ул. Бабушкина), в г. Находке (Рыбацкая, Постышева, Нахимовская).

Довольно часто в последнее время за организацию и содержание притонов задерживаются женщины, как например, это было на ул. Херсонской и на ул. Бабушкина в г. Артеме. В большинстве случаев лица, предоставлявшие свое жилье для приготовления и потребления наркотиков, в момент задержания и сами были в состоянии наркотического опьянения. Помимо того, что им придется отвечать за содержание наркопритонов в рамках Уголовного кодекса РФ, они дополнительно привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).

Всего с начала нынешнего года органами наркоконтроля уже выявлено 68 преступлений, связанных с содержанием наркопритонов, сообщает Наталья Федулова, группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.

Внимание, уделяемое органами наркоконтроля ликвидации наркопритонов в жилых массивах краевого центра и других городов Приморского края, не случайно, ведь это не только ухудшает криминогенную обстановку в районе, но и создает угрозу нормальной жизни и здоровью жителей дома, в котором действует такой притон. В связи с этим сообщаем, если Вам известны факты предоставления помещений для приготовления и потребления наркотических средств, вы можете сообщить об этом по «телефону доверия» приморского управления наркоконтроля. Его номер: 2-45-45-30. Также можно оставить отметку на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Управления ФСКН по Приморскому краю по адресу www.25.fskn.gov.ru. Сообщения принимаются круглосуточно, анонимно.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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