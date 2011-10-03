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В Приморье накрыт подпольный цех по переработке браконьерских морепродуктов
Прокуратурой Хасанского района и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю в поселке Славянка накрыт цех по нелегальной переработке добываемых браконьерским способом морепродуктов. Изъято из оборота свыше 370 кг ценных видов морепродуктов, представляющих потенциальную угрозу для здоровья потребителей.
Так, должностными лицами отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю совместно с сотрудниками прокуратуры Хасанского района проведено контрольно-надзорное мероприятие по пресечению незаконного хранения и переработки добытого браконьерским путём краба.
В ходе проведенного осмотра на территории подпольного производства обнаружены морозильные лари, чан для варки, пластиковые корзины с остатками краба и картонные коробки для упаковки готовой продукции. В находящемся здесь же рефрижераторном контейнере проверяющими обнаружено 376 килограммов морепродукции, это очищенное мясо краба (фаланги и салатное), а также его конечности. В расположенном за зданием цеха овраге обнаружены отходы от переработки морепродуктов. Производство продукции осуществлялось с грубейшим несоблюдением элементарных санитарных норм.
Вся продукция хранилась без маркировки производителя, отсутствовали удостоверения качества и безопасности, ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её соответствие ветеринарно-санитарным нормам, а также соответствие критериям безопасности для здоровья потребителей. Проверяющие не исключают, что все выявленные морепродукты были добыты браконьерским способом.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, вся небезопасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение.
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