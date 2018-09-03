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Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
Сегодня вечером, а также 4 и 5 сентября во Владивостоке ожидаются сильные дожди
Непогода не внесла серьезных нарушений в работу городского хозяйства Владивостока. Порывов на электрических сетях не зафиксировано, учреждения коммунальной и социальной инфраструктуры, транспорт работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) краевого центра.
На дорогах города в связи с сильным ливнем наблюдаются подтопления. Специалисты коммунальных служб выезжают на места для мониторинга дорожной ситуации, в случае необходимости проводят мероприятия по прочистке систем ливневой канализации.
Также после поступления сообщения об упавшем дереве в районе дома № 53а на улице Некрасовской его оперативно убрали сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
По сведениям управления транспорта администрации Владивостока, автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер работают в обычном режиме по графицу рабочего дня. На маршруты сегодня вышел 591 автобус, 12 трамваев, 6 троллейбусов и 2 вагона фуникулёра. На морском транспорте действует штормовое предупреждение. Обо всех рейсах паромов и теплоходов следует заранее узнавать по тел. 230-24-86.
Также напомним, что с 3 по 16 сентября вокзал морских прибрежных сообщений работает на 36 причале.
Как сообщили в Примгидромете, дожди вызваны влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморью. Более того, сегодня вечером, а также 4 и 5 сентября во Владивостоке ожидаются сильные дожди, с количеством 15-45 мм, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее. Это связано с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморью, и тайфуна «JEBI», выход которого на север Японского моря ожидается утром 5 сентября.
Все службы жизнеобеспечения Владивостока готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Дорожные службы готовы к прочистке систем ливневой канализации, чтобы предотвратить подтопления городских улиц.
При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, - подтопление пойм рек Седанка и Богатая.
О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).
Автор фото - Анастасия Котлярова.
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