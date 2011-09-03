В Приморье объявлено штормовое предупреждение

ГУ «Приморское УГМС» составило штормовое предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в Приморском крае, связанном с прохождением тайфуна TALAS. Тайфун TALAS зародился в Тихом океане 25 августа. Он смещается в северном направлении и днем 3 сентября его центр ожидается над южной частью острова Хонсю.

В ночь с 4 на 5 сентября ожидается его смещение к юго-восточному побережью Приморского края в район поселка Преображение и дальнейшее его прохождение над Приморьем в направлении Хабаровска.

В связи с этим на большей части Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди с максимальным суточным количеством 100-150мм. На побережье усиление ветра до 22-27м/с, порывами на мысах до 35м/с. Повышения радиационного фона в Приморском крае не ожидается. На реках края возможен подъем уровня воды на 0,5-1,4м, сообщает Примгидромет.