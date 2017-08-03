www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.58 р. 100 JPY: 54.7 р.
EUR: 71.69 р. 10 CNY: 90.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье разваливается автомобильный мост

03 Августа 2017, 15:03 | Приморье

После проезда большегруза на мосту образовалась трещина со смещением, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Недалеко от г. Арсеньев на трассе Осиновка-Рудная Пристань на 96 км, сотрудники Госавтоинспекции организовали движение легкового автотранспорта по одной полосе мостового перехода. Как сообщили в пресс-службе в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос об организации объезда для грузовых автомобилей.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, большегруз, который стал причиной обрушения первого пролета моста через реку Таежка, был отправлен арестплощадку. По предварительной оценке, вес боьшегруза значительно превышал допустимые нормы. Разрешение на проезд крупногабаритного транспорта водитель не получал.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: дороги  мост 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru