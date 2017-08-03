В Приморье разваливается автомобильный мост

После проезда большегруза на мосту образовалась трещина со смещением, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Недалеко от г. Арсеньев на трассе Осиновка-Рудная Пристань на 96 км, сотрудники Госавтоинспекции организовали движение легкового автотранспорта по одной полосе мостового перехода. Как сообщили в пресс-службе в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос об организации объезда для грузовых автомобилей.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, большегруз, который стал причиной обрушения первого пролета моста через реку Таежка, был отправлен арестплощадку. По предварительной оценке, вес боьшегруза значительно превышал допустимые нормы. Разрешение на проезд крупногабаритного транспорта водитель не получал.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток