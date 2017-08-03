В Приморье следователи задержали бывшего замдиректора краевого департамента

Его подозревают в махинациях при передаче Приморского Театра оперы и балета, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В среду 2 августа, следователи СКР по Приморскому краю задержали бывшего заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илью Терехова. Данную информацию в СКР пока не подтвердили.

По сообщениям источника информации, Илье Терехову вменяется нарушения при передаче в 2015 году имущества Приморского театра опера и балета в безвозмездное пользование Мариинке, допущенные им в качестве и.о. директора департамента.

Добавим, что в начале июня этого года Илья Терехов уволился из краевой администрации с должности и.о. директора департамента, которую он занимал с декабря 2016 года. После того как с этой должности была уволена Наталья Соколова.

Иван КРЫШАН