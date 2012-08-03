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Водители без прав стали виновниками ДТП в Приморье
ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. Самонадеянность стала причиной нескольких аварий за прошедшие сутки. Водители легкомысленно посчитали, что наличие водительского удостоверения, обладание специальными навыками и опытом необязательны, чтобы сесть за руль транспортного средства.
На автодороге Большой Камень – Стрелок в темное время суток молодой водитель автомашины «Сузуки Эскудо», не имея права на управление транспортным средством, двигался в сторону Большого Камня. При повороте 22-х летний парень не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пассажир «Эскудо» был пристегнут, тем не менее получил черепно-мозговую травму, ушиб плеча. Мужчине потребовалась госпитализация. Сам водитель пренебрег ремнем безопасности. В результате от полученных травм молодой человек скончался на месте. К слову, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления.
В Шкотовском районе водитель «Ниссан Атлас», не имея водительского удостоверения, двигался со стороны села Центральное в сторону села Новороссия. Не справившись с управлением, мужчина совершил опрокидывание с моста в речку. В результате водитель и его пассажир получили ушибы позвоночника, черепно-мозговые травмы, гематомы и были госпитализированы.
Мотоциклисты, особенно в муниципальных районах края, отдаленных от центра, полагают, что мотоцикл необязательно ставить на учет, иметь на него документы. А чтобы управлять им, водительское удостоверение тоже не нужно. Как правило, такие гонщики-любители, часто попадают в сводки ГИБДД. Так, вчера, в селе Новорусановка Спасского района водитель мотоцикла «Урал», не имея ни документов на транспортное средство, ни водительского удостоверения на право управления, двигаясь без мотошлема, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина серьезных травм не получил, ему диагностировали ушиб головы.
«Золотой Рог».
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