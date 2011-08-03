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Главврача приговорили к 2 годам лишения свободы
В Приморском крае за злоупотребление должностными полномочиями осужден бывший главный врач учреждения здравоохранения Уссурийского городского округа.
Уссурийским городским судом Владимир Донцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Суд первой инстанции признал доказанным, что в период работы в должности главного врача МУЗ «Амбулатория № 1» с. Новоникольск Уссурийского городского округа Донцов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, сообщал заведомо ложные сведения о пролеченных в 2009 году пациентах в рамках оказания услуги «стационар на дому», которым фактически данная услуга не оказывалась.
Указанные действия повлекли перерасход денежных средств по фонду обязательного медицинского страхования в связи с необоснованным увеличением выплат ряду медицинских работников и самому Донцову. Всего таким образом было начислено и выплачено более 1 млн. рублей, из них порядка 104 тыс. рублей в виде надбавок и премий получил Донцов.
За содеянное подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-слежба прокуратуры ПК.
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