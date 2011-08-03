В Приморье задержана группа разбойников

Сотрудники оперативного подразделения полиции по борьбе с преступлениями, связанными с иностранными гражданами, задержали 12 человек, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на граждан КНР.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в районе кирпичного завода в городе Уссурийск группа молодых людей напала на граждан Китая. Однако официально в органы внутренних дел не поступало никаких заявлений. Это обстоятельство не остановило полицейских: они стали проверять полученные данные.

Буквально через два дня в том же районе произошло преступление, не узнать о котором оперативники не могли: на сей раз сообщение в отдел внутренних дел поступило из местной больницы. В медучреждение был доставлен гражданин КНР с ножевым ранением в живот. Выяснилось, что трое неизвестных напали поздно вечером на троих китайцев, попытались отобрать наличные деньги, а, встретив сопротивление одного из мужчин, нанесли удар ножом. Имея четкие сведения о произошедшем разбое, полицейские провели колоссальную работу по сбору информации и выяснению обстоятельств преступления.

По имеющимся сведениям, в каждом случае потерпевшими становились граждане Китая. Стражи порядка, используя услуги переводчика, опросили работников располагающейся рядом фабрики по производству обуви и одежды, установили личности потерпевших, задокументировали сведения о нападениях, определили места сбыта похищенных ценностей.

В ходе расследования было установлено, что вот уже в течение полугода граждане Китая страдают от нападений неизвестных молодых людей. Злоумышленники всегда действовали в группе, появляясь перед жертвами на малоиспользуемой лесной дороге – это был кратчайший путь до местного продуктового магазина, где работники фабрики покупали себе еду и бытовые мелочи. Каждый раз отморозки угрожали трудовым мигрантам палками и ножами. Добычей разбойников становились мелкие денежные суммы, продукты и сотовые телефоны. Из-за незначительного ущерба потерпевшие не считали необходимым обращаться в полицию.

Чтобы выйти на след подозреваемых, полицейским потребовалось меньше месяца. Оказалось, что в группу входили 12 местных жителей, возраст которых варьировался от 15 до 27 лет. Никто из них ранее не попадал в поле зрения стражей порядка. Все молодые люди по месту работы и проживания характеризовались весьма положительно.

Под тяжестью улик все подозреваемые сознались в совершении преступлений. Сейчас расследование проводится по трем фактам преступных посягательств, однако, у оперативников есть основания полагать, что на самом деле нападений было больше. Следствие продолжается. Согласно статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.