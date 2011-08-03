Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье задержана группа разбойников
Сотрудники оперативного подразделения полиции по борьбе с преступлениями, связанными с иностранными гражданами, задержали 12 человек, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на граждан КНР.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что в районе кирпичного завода в городе Уссурийск группа молодых людей напала на граждан Китая. Однако официально в органы внутренних дел не поступало никаких заявлений. Это обстоятельство не остановило полицейских: они стали проверять полученные данные.
Буквально через два дня в том же районе произошло преступление, не узнать о котором оперативники не могли: на сей раз сообщение в отдел внутренних дел поступило из местной больницы. В медучреждение был доставлен гражданин КНР с ножевым ранением в живот. Выяснилось, что трое неизвестных напали поздно вечером на троих китайцев, попытались отобрать наличные деньги, а, встретив сопротивление одного из мужчин, нанесли удар ножом. Имея четкие сведения о произошедшем разбое, полицейские провели колоссальную работу по сбору информации и выяснению обстоятельств преступления.
По имеющимся сведениям, в каждом случае потерпевшими становились граждане Китая. Стражи порядка, используя услуги переводчика, опросили работников располагающейся рядом фабрики по производству обуви и одежды, установили личности потерпевших, задокументировали сведения о нападениях, определили места сбыта похищенных ценностей.
В ходе расследования было установлено, что вот уже в течение полугода граждане Китая страдают от нападений неизвестных молодых людей. Злоумышленники всегда действовали в группе, появляясь перед жертвами на малоиспользуемой лесной дороге – это был кратчайший путь до местного продуктового магазина, где работники фабрики покупали себе еду и бытовые мелочи. Каждый раз отморозки угрожали трудовым мигрантам палками и ножами. Добычей разбойников становились мелкие денежные суммы, продукты и сотовые телефоны. Из-за незначительного ущерба потерпевшие не считали необходимым обращаться в полицию.
Чтобы выйти на след подозреваемых, полицейским потребовалось меньше месяца. Оказалось, что в группу входили 12 местных жителей, возраст которых варьировался от 15 до 27 лет. Никто из них ранее не попадал в поле зрения стражей порядка. Все молодые люди по месту работы и проживания характеризовались весьма положительно.
Под тяжестью улик все подозреваемые сознались в совершении преступлений. Сейчас расследование проводится по трем фактам преступных посягательств, однако, у оперативников есть основания полагать, что на самом деле нападений было больше. Следствие продолжается. Согласно статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Новости тематики
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
Новости раздела
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов