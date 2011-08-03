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В Приморье на свиноферме нарушались санитарные нормы

03 Августа 2011, 02:48 | Приморье

Прокуратурой Партизанского района и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю выявлены грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных норм при ведении свиноводческой деятельности на одной из ферм Партизанского района. Вся бесконтрольно выращенная свиноводческая продукция шла в рестораны и кафе китайской кухни Находки. В отношении ЗАО «Компания «Сюань-Юань-Гонконг» возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе проведённого совместного контрольно-надзорного мероприятия расположенного в селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края свиноводческого хозяйства, сотрудниками прокуратуры и Россельхознадзора выявлены грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных норм при разведении,содержании и убое свиней.

Так,за пределами территории свинофермы, в используемой для скопления навоза яме,обнаружены трупы свиней, это труп поросёнка и голова свиньи. Выдаваемые после осмотра трупов животных заключения ветеринарного специалиста о причинах падежа отсутствуют. При этом обращения в ветеринарную службу Партизанского района при обнаружении павших животных также отсутствуют, как и нет журнала о проведении противоэпизоотических мероприятий. Договор с ветеринарной службой района на обслуживание свинофермы не заключён.

Проверяющими также выявлено, что лечение животных проводится самостоятельно, в результате чего в мясе животных могут находиться остаточные количества антибиотиков,содержание которых в мясной продукции категорически недопустимо по причине их вредности для здоровья человека. При этом предубойный осмотр свиней и ветеринарно-санитарная экспертиза туш, гарантирующая отсутствие в них опасных для здоровья человека заболеваний, бактерий и микроорганизмов, не проводится.

Как подтверждение фактов самовольного лечения животных, в 500 метрах от территории фермы, проверяющими в старой силосной яме с бытовым мусором были обнаружены флаконы с жидкостью желто-коричневого цвета и коробки из-под флаконов с нанесённой маркировкой на китайском языке.

В настоящее время по данному факту Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю возбуждено дело об административном правонарушении, материалы проверки также переданы в прокуратуру Партизанского района, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю .

Автор: По сообщениям пресс-служб
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