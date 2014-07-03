В приморском селе Федосьевка украдено 63 метра кабеля

В селе Федосьевка Пожарского района Приморского края украдено 63 метра кабеля – 35 медного и 28 алюминиевого.

«Кабель снабжал электричеством сельскую котельную, - говорит исполняющий обязанности начальника теплового района «Пожарский» КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Девятов. – Теперь объект обесточен, что крайне осложняет летние ремонтные работы. Сотрудники органов внутренних дел ведут разбирательство».

Кражи кабеля на обслуживаемых Примтеплоэнерго объектах происходят все чаще. И нередко воришек удается застать на месте преступления.

«Удручает то, что в таких маленьких селах, как Федосьевка, воровством занимаются, как правило, местные жители, - рассказывает исполняющий обязанности начальника теплового района. - То есть, люди обкрадывают себя: ведь котельная в собственности местных органов власти. Сейчас, когда объект жизнеобеспечения выведен из строя, его ремонт приостановлен. Это может сказаться на прохождении будущего отопительного сезона. А значит, на качестве жизни населения Федосьевки».

ZRPRESS.RU, Владивосток