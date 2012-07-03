На экс-директора приморского завода "Звезда" завели уголовное дело

ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин направил в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод «Звезда» по факту хищения денежных средств, выделенных на утилизацию российских атомных подводных лодок

Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ФГУП «Дальневосточный завод «Звезда» Юрия Шульгана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

Следствием установлено, что преступление совершено обвиняемым совместно с начальником управления утилизации завода. Предприятие, которое он возглавлял, специализируется на ремонте и утилизации атомных подводных лодок.

По версии следствия обвиняемый, являясь материально-ответственным лицом, используя служебное положение, похитил деньги с расчетного счета предприятия под видом оплаты ремонтно-строительных работ, якобы выполненных ООО «Технопортал», ООО «Универсал Строй», ООО «Амант». К примеру, ООО «Амант» должно было составить для завода «Звезда» перечень оборудования подводной лодки, содержащего драгоценные металлы, однако эту работу ранее уже выполнило другое предприятие. Путём использования подложных платежных документов, обвиняемый обеспечил перечисление денежных средств на расчётные счета фирм-однодневок, которые были впоследствии обналичены. Размер причиненного ущерба составил более 29 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовалось следственной частью Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, надзор за следствием осуществлял отдел по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Золотой Рог».