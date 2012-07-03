Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На экс-директора приморского завода "Звезда" завели уголовное дело
ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин направил в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод «Звезда» по факту хищения денежных средств, выделенных на утилизацию российских атомных подводных лодок
Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ФГУП «Дальневосточный завод «Звезда» Юрия Шульгана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).
Следствием установлено, что преступление совершено обвиняемым совместно с начальником управления утилизации завода. Предприятие, которое он возглавлял, специализируется на ремонте и утилизации атомных подводных лодок.
По версии следствия обвиняемый, являясь материально-ответственным лицом, используя служебное положение, похитил деньги с расчетного счета предприятия под видом оплаты ремонтно-строительных работ, якобы выполненных ООО «Технопортал», ООО «Универсал Строй», ООО «Амант». К примеру, ООО «Амант» должно было составить для завода «Звезда» перечень оборудования подводной лодки, содержащего драгоценные металлы, однако эту работу ранее уже выполнило другое предприятие. Путём использования подложных платежных документов, обвиняемый обеспечил перечисление денежных средств на расчётные счета фирм-однодневок, которые были впоследствии обналичены. Размер причиненного ущерба составил более 29 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовалось следственной частью Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, надзор за следствием осуществлял отдел по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
Новости раздела
- В Приморье вагоны не удержались на рельсах
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Стрелочник не нужен
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп