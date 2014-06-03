В одном из районов Приморья введен режим ЧС

В Приморье введен запрет на вывоз с территории Спасского муниципального района и Спасского городского округа продукцию животноводства. Это связано с заболеванием свиней вирусом ящура в свиноводческом комплексе в селе Прохоры Спасского района.

Запрет распространяется также на транзитный провоз животноводческой продукции через эту территорию.

Провозить нельзя: мясо и мясопродукты, птицу и продукты из неё, яйца, молоко и молокопродукты, фуражное зерно, сено и другой корм для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц.

Жителей и гостей края просят с пониманием отнестись к данной ситуации. Специалисты обращают внимание граждан, что безоговорочное выполнение карантинных мероприятий позволит оперативно справиться с чрезвычайной ситуацией, а значит, быстрее снять запретительные меры.

Напомним, 21 мая в свиноводческом комплексе в селе Прохоры Спасского района подтвердилось заболевание свиней вирусом ящура типа «О». В этот же день в районе введен режим ЧС. 22 мая на предприятии введен карантин. 28 мая – режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в Спасске-Дальнем и Спасском районе.

На сегодняшний день в очаге заболевания ящуром в Приморье уже уничтожены все носители вируса - всё поголовье в свиноводческом комплексе в Спасском районе.

«Сейчас при помощи сил и средств МЧС России в свинокомплексе идут работы по дезинфекции помещений и территории», - сообщил руководитель Госветинспекции Дмитрий Кузин.

На дорогах федерального и краевого значения, проходящих через Спасский район Приморья, с 31 мая круглосуточно работают дезбарьеры. Два из них - в районе сел Малые ключи и Духовское, расположенные вдоль федеральной трассы А370, и на краевой дороге, ведущей в Яковлевский район.

Для обеззараживания обуви людей, следующих в Спасский район общественным транспортом, предусмотрены дезковрики.

Параллельно предпринимаются все необходимые меры по нераспространению заболевания в пределах угрожаемой зоны по ящуру. Постоянные клинические осмотры животных и их вакцинация проводятся в 6 муниципальных образованиях – Спасском, Кировском, Яковлевском, Анучинском, Черниговском районах и Арсеньевском городском округе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.ntv.ru