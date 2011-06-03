Главу колонии в Приморье подозревают в использовании труда заключенных

Прокуратура направила во вторник в суд Партизанского района Приморья уголовное дело в отношении начальника местной исправительной колонии Игоря Ефремова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора края Елена Телегина.

"По версии следствия, Ефремов в 2009 году незаконно привлекал к работам трех осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения возглавляемого им исправительного учреждения. Заключенные вели строительные работы в доме, принадлежащем жене Ефремова", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, следствие установило, что начальник колонии оплачивал работу осужденных с нарушением закона и в мизерном размере. Выдаваемые суммы были меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Следствие возбудило в отношении Ефремова уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. В ходе следствия суд отстранил начальника колонии от должности", - сказала Телегина.

Ранее сообщалось, в понедельник прокуратура Уссурийска в понедельник направила в городской суд уголовное дело начальника местной исправительной колонии Олега Бурлова.

По версии следствия, Бурлов в течение длительного времени незаконно использовал труд семи осужденных. Заключенные выполняли различные работы в доме и на подворье начальника колонии.

Следствие располагает фактами, что Бурлов либо использовал труд осужденных бесплатно, либо платил им меньше, чем предусмотрено законом.