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В Приморье полицейские задержали подозреваемого в наркопреступлении
Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по Хорольскому району Приморского края.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения наркоконтроля отдела МВД России по Хорольскому району задержан 26-летний житель села Стародевица. В ходе осмотра надворных построек на территории частного домовладения обнаружены и изъяты наркотические вещества, часть из которых хранилась в трех канистрах из-под ацетона объемом 5 литров (общая масса 13,5 кг), другая - в трех полиэтиленовых пакетах. Часть наркотических средств мужчина хранил при себе», - сообщили в ведомстве.
Изъятое вещество направили на проведение криминалистического исследования. Экспертизой установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами - масса высушенного поступившего на исследование маковой соломки составляет свыше 4,5 кг, масса каннабиса составляет свыше 350 гр., масса высушенной смеси табака и наркотического средства масла каннабиса составляет 6 гр.
Подозреваемый пояснил, что хранил наркотические вещества для личного употребления без цели сбыта.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Иван КРЫШАН.
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