В Приморье подполковника ГУФСИН посадили на 10 лет

И назначили выплатить штраф в размере 3,6 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

В Приморье на длительный срок лишения свободы осужден бывший сотрудник ГУФСИН за совершение преступления коррупционной направленности и незаконный оборот наркотического средства. Преступления совершены в период, когда фигурант занимал должность старшего оперуполномоченного первого отдела управления собственной безопасности (г. Уссурийск) ГУФСИН России по Приморскому краю.

В декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик весом 0,15 гр, которое спрятал в сахарный песок. Данную посылку с запрещенным в ней веществом он отдал лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, который должен был осуществить ее передачу для осужденного. Однако при проверке сотрудниками исправительного учреждения содержимого посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Фигурант с февраля по октябрь 2015 года получал через знакомых и родственников лица, отбывающего наказание в исправительной колонии, денежные средства, которые являлись частями заранее обговоренной взятки. Всего в качестве незаконного вознаграждения он получил 350 тыс. рублей за создание осужденному благоприятных условий отбывания наказания и за организацию передачи ему средств мобильной связи.

Уссурийским районным судом вынесен приговор фигуранту, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, покушение на сбыт наркотических средств и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд лишил его специального звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН.