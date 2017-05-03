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Фиктивного директора владивостокской компании оштрафовали на 100 тыс. рублей

03 Мая 2017, 13:31 | Приморье

Прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительной регистрации компании, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке вынесен приговор фиктивному руководителю юридического лица. Приговором мирового судьи судебного участка № 22 Советского района г. Владивостока гр-н Т. осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица.

Летом 2015 года фигурант за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей согласился на предложение неустановленного следствием лица стать фиктивным руководителем компании.

По достигнутой договоренности фигурант обратился в налоговую инспекцию с целью зарегистрировать общество с ограниченной ответственности, предоставив для этого необходимые документы, которые содержали недостоверные сведения о нем, как об учредителе и руководителе некого предприятия - ООО «ЛОДЖИСТИК СИСТЕМС».

При этом фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и руководителя указанной организации он не осуществлял, доход от деятельности не получал.

Признав подсудимого виновным в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, суд назначил ему за содеянное штраф.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура 



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