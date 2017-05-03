Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фиктивного директора владивостокской компании оштрафовали на 100 тыс. рублей
Прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительной регистрации компании, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Во Владивостоке вынесен приговор фиктивному руководителю юридического лица. Приговором мирового судьи судебного участка № 22 Советского района г. Владивостока гр-н Т. осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица.
Летом 2015 года фигурант за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей согласился на предложение неустановленного следствием лица стать фиктивным руководителем компании.
По достигнутой договоренности фигурант обратился в налоговую инспекцию с целью зарегистрировать общество с ограниченной ответственности, предоставив для этого необходимые документы, которые содержали недостоверные сведения о нем, как об учредителе и руководителе некого предприятия - ООО «ЛОДЖИСТИК СИСТЕМС».
При этом фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и руководителя указанной организации он не осуществлял, доход от деятельности не получал.
Признав подсудимого виновным в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, суд назначил ему за содеянное штраф.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Фиктивного директора владивостокской компании оштрафовали на 100 тыс. рублей
- Взятка в 50 тыс. рублей для полицейского довела до суда жителя Приморья
- Во Владивостоке вынесли приговор бывшему директору микрофинансовой организации
- Бывший руководитель Приморской оперы предстанет перед судом во Владивостоке
- Руководителя приморской компании оштрафовали на 220 тыс. рублей
- Управляющая компания не уследила в Приморье за мусором
- Во Владивостоке в сейфе у одного из организаторов казино нашли около 42,5 млн рублей
- В Приморье перед судом предстанет создатель фирмы-однодневки
- Приморцев возмутило качество ярмарочных продуктов
- Приморцев чуть не накормили 84 тоннами опасных деликатесов
Новости раздела
- В Приморье полицейские задержали подозреваемого в наркопреступлении
- В Приморье подполковника ГУФСИН посадили на 10 лет
- Фиктивного директора владивостокской компании оштрафовали на 100 тыс. рублей
- В Приморье лесорубы нарубили на 20 млн рублей
- "Дело косаток", открытое против руководителей ТИНРО-Центра, похоже, держится на честном слове
- Во Владивостоке компания недоплатила 13,5 млн рублей налогов
- Контрафакт в Приморье идет в печь (фото)
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Как вести себя в местах массового скопления людей - памятка
- Взятка в 50 тыс. рублей для полицейского довела до суда жителя Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- В Приморье повысят зарплаты
- Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда
- Льготы по имущественным налогам действуют