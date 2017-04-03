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За сутки в Приморье потушили семь крупных лесных пожаров

03 Апреля 2017, 09:12 | Приморье

Огонь бушевал в Кировском, Пожарском, Пограничном, Хасанском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах на площади 68,5 гектаров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, в ликвидации огня на территориях были задействованы 41 человек и восемь единиц техники.

Кроме этого, на тушение палов пожарные подразделения за сутки выезжали 92 раза.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 29 лесных пожаров на площади более 428,5 гектаров.

В департаменте отметили, что за три месяца текущего года госинспекторы департамента и Приморское лесничество  провели 407 противопожарных рейдов.

«В результате проведенных мероприятий вынесено 13 предписаний,  составлено 17 административных протоколов, два лица уже привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение 15 марта подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пожар  безопасность  охрана  лесоохрана  пал  лес  инспекция 



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