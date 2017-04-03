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За сутки в Приморье потушили семь крупных лесных пожаров
Огонь бушевал в Кировском, Пожарском, Пограничном, Хасанском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах на площади 68,5 гектаров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, в ликвидации огня на территориях были задействованы 41 человек и восемь единиц техники.
Кроме этого, на тушение палов пожарные подразделения за сутки выезжали 92 раза.
Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 29 лесных пожаров на площади более 428,5 гектаров.
В департаменте отметили, что за три месяца текущего года госинспекторы департамента и Приморское лесничество провели 407 противопожарных рейдов.
«В результате проведенных мероприятий вынесено 13 предписаний, составлено 17 административных протоколов, два лица уже привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах», – пояснили в ведомстве.
Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение 15 марта подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.
Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
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